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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Тбилиси. Весна, 2020

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  • 02 Декабря 201911:24
Сюжеты: Горожане

Природа подготовила гостям грузинской Недели моды идеальные декорации для выгула лучших нарядов.

В последние пару лет Неделя моды в Тбилиси приятно удивляет и программой показов, и образами гостей шоу. Местный стритстайл выглядит очень элегантно и утонченно. При этом в образах нет ничего старомодного, даже оборки, клетчатый принт и уютные кардиганы не смотрятся здесь старомодно. В этом сезоне особой популярностью в Тбилиси пользовался бохо-шик.

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