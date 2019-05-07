Стритстайл: Гости Недели моды в Тбилиси

В столице Грузии прошли показы коллекций сезона осень-зима 2019/20.

Пока весь мир готовится к большому модному марафону, а ведущие дома демонстрируют круизные коллекции будущего года, в столице Грузии прошла своя Неделя моды. Из сезона в сезон Тбилиси подтверждает свой статус авторитета индустрии, а гости показов демонстрируют это наглядно. Местный стритстайл отличается демократичностью и эклектикой, совмещая в себе и актуальные тренды уличной моды, и местный колорит, и желание быть оригинальными и яркими. В этом сезоне у тбилисских модников в особом почете оказался неон и 1990-е, с которыми он часто ассоциируется.