Вход
ADV
Интересно
Горожане (467)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Тбилиси

  • 174
  • 0
  • 07 Мая 201918:57
Сюжеты: Горожане

В столице Грузии прошли показы коллекций сезона осень-зима 2019/20.

Пока весь мир готовится к большому модному марафону, а ведущие дома демонстрируют круизные коллекции будущего года, в столице Грузии прошла своя Неделя моды. Из сезона в сезон Тбилиси подтверждает свой статус авторитета индустрии, а гости показов демонстрируют это наглядно. Местный стритстайл отличается демократичностью и эклектикой, совмещая в себе и актуальные тренды уличной моды, и местный колорит, и желание быть оригинальными и яркими. В этом сезоне у тбилисских модников в особом почете оказался неон и 1990-е, с которыми он часто ассоциируется.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru