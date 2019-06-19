Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Лондоне

Завершившаяся недавно в британской столице Недели моды приятно удивила яркими деталями в образах гостей показов.

Мировой модный марафон традиционно стартовал с мужских показов в Лондоне. Местная погода оказалась не очень благоприятной, чтобы окончательно перейти на летние вещи, однако гости шоу смогли проявить свое утонченное чувство вкуса. Даже с зонтиками и в тренчах они выглядели оригинально и очень стильно. На этот раз стритстайл-фотографы были приятно удивлены наличием ярких деталей и запоминающихся аксессуаров в образах местных модников.