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Неделя моды в Лондоне (396)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Лондоне

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  • 19 Июня 201911:51
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане

Завершившаяся недавно в британской столице Недели моды приятно удивила яркими деталями в образах гостей показов.

Мировой модный марафон традиционно стартовал с мужских показов в Лондоне. Местная погода оказалась не очень благоприятной, чтобы окончательно перейти на летние вещи, однако гости шоу смогли проявить свое утонченное чувство вкуса. Даже с зонтиками и в тренчах они выглядели оригинально и очень стильно. На этот раз стритстайл-фотографы были приятно удивлены наличием ярких деталей и запоминающихся аксессуаров в образах местных модников.

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