Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане

Гавайские рубахи, белоснежные футболки, старый деним и брюки с защипами по-прежнему характеризуют летний миланский стритстайл.

Прошедшая в Милане Неделя мужской моды не удивила образами, которые выбирали гости показов. В итальянской модной столице по-прежнему царит расслабленное настроение, которое усиливает жаркая солнечная погода. Гости показов выбирали для себя яркие краски и легкие ткани, удобный оверсайз и стильный рок. Нашлись в Милане, правда, и любители современной классики – куда же без нее!