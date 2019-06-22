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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане

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  • 22 Июня 201914:58
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Гавайские рубахи, белоснежные футболки, старый деним и брюки с защипами по-прежнему характеризуют летний миланский стритстайл.

Прошедшая в Милане Неделя мужской моды не удивила образами, которые выбирали гости показов. В итальянской модной столице по-прежнему царит расслабленное настроение, которое усиливает жаркая солнечная погода. Гости показов выбирали для себя яркие краски и легкие ткани, удобный оверсайз и стильный рок. Нашлись в Милане, правда, и любители современной классики – куда же без нее!

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