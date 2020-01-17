Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане. Осень, 2020

Миланский стритстайл продолжает дышать молодостью свободой.

Возможно, образы гостей миланской Недели мужской моды и не отличались большой оригинальностью и яркостью, но совершенно точно они заслуживают внимания. Гости местных показов выбирают свободу и молодость, из чего рождается их легкий и непринужденный стиль. Все смотрится очень естественно и порой даже повседневно.