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Неделя моды в Милане (574)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане. Осень, 2020

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  • 17 Января 202011:05
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Осень-зима 2020-21, Горожане

Миланский стритстайл продолжает дышать молодостью свободой.

Возможно, образы гостей миланской Недели мужской моды и не отличались большой оригинальностью и яркостью, но совершенно точно они заслуживают внимания. Гости местных показов выбирают свободу и молодость, из чего рождается их легкий и непринужденный стиль. Все смотрится очень естественно и порой даже повседневно.

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