Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Милане (448)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане

  • 339
  • 0
  • 27 Июня 201723:08
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Завершившаяся на днях Неделя мужской моды в Милане пестрила самыми оригинальными и стильными образами гостей показов.

1 / 116
  • Гости Недели мужской моды в Милане

Внешний вид гостей модных показов становится все более демократичным и расслабленным. Посещая Недели моды, модники выбирают спортивный стиль, рок-н-ролл и уличную моду в духе 1980-1990-х годов. Эта тенденция стала особенно заметной на минувшей мужской Неделе в Милане. Образы гостей здешних шоу могут послужить идеальными примерами для создания летних комплектов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru