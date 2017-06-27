Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Милане

Завершившаяся на днях Неделя мужской моды в Милане пестрила самыми оригинальными и стильными образами гостей показов.

1 / 116 Гости Недели мужской моды в Милане







































































































































































































































Внешний вид гостей модных показов становится все более демократичным и расслабленным. Посещая Недели моды, модники выбирают спортивный стиль, рок-н-ролл и уличную моду в духе 1980-1990-х годов. Эта тенденция стала особенно заметной на минувшей мужской Неделе в Милане. Образы гостей здешних шоу могут послужить идеальными примерами для создания летних комплектов.