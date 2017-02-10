Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

Нью-йоркская Неделя мужской моды оправдывает статус самой молодой не только возрастом, но и стилем гостей.
Что касается расписания, то американская мужская Неделя удивляет составом марок-участников. Свои шоу здесь сохранили всего несколько именитых модельеров, основной же костяк представляют многочисленные молодые дизайнеры. Это определенным образом сказывается и на местном стритстайле: большинство гостей – молодые люди, выбирающие яркий и оригинальный стиль. В очередной раз Нью-Йорк становится самой пестрой и самой эклектичной модной столицей.
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