Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

Нью-йоркская Неделя мужской моды оправдывает статус самой молодой не только возрастом, но и стилем гостей.

1 / 118 Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке. Осень, 2017











































































































































































































































Что касается расписания, то американская мужская Неделя удивляет составом марок-участников. Свои шоу здесь сохранили всего несколько именитых модельеров, основной же костяк представляют многочисленные молодые дизайнеры. Это определенным образом сказывается и на местном стритстайле: большинство гостей – молодые люди, выбирающие яркий и оригинальный стиль. В очередной раз Нью-Йорк становится самой пестрой и самой эклектичной модной столицей.