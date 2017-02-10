Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (486)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

  • 175
  • 0
  • 10 Февраля 201711:36
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Горожане

Нью-йоркская Неделя мужской моды оправдывает статус самой молодой не только возрастом, но и стилем гостей.

1 / 118
  • Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

Что касается расписания, то американская мужская Неделя удивляет составом марок-участников. Свои шоу здесь сохранили всего несколько именитых модельеров, основной же костяк представляют многочисленные молодые дизайнеры. Это определенным образом сказывается и на местном стритстайле: большинство гостей – молодые люди, выбирающие яркий и оригинальный стиль. В очередной раз Нью-Йорк становится самой пестрой и самой эклектичной модной столицей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru