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Неделя моды в Париже (828)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже

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  • 03 Июля 201720:40
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

Завершившаяся в Париже Неделя мужской моды удивила не в меру расслабленным стилем гостей показов.

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  • Гости Недели мужской моды в Париже

Погода в дни мужских шоу в Париже выдалась жаркой. Однако даже это вряд ли может оправдать чрезмерную расслабленность местного стритстайла. Гости показов разделились на два лагеря: первые выглядели так, будто только что вышли из спортзала, вторые – как возвращающиеся с лихой вечеринки ранним утром. Короткие шорты, майки-алкоголички, спортивные костюмы, толстовки и рваные джинсы были слегка разбавлены авангардными образами, но даже это не спасло ситуации. Похоже, что этим летом можно отбросить все условности, забыть о классике и позволить себе гораздо большее.

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