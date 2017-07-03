Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже

Завершившаяся в Париже Неделя мужской моды удивила не в меру расслабленным стилем гостей показов.

1 / 186 Гости Недели мужской моды в Париже



















































































































































































































































































































































































Погода в дни мужских шоу в Париже выдалась жаркой. Однако даже это вряд ли может оправдать чрезмерную расслабленность местного стритстайла. Гости показов разделились на два лагеря: первые выглядели так, будто только что вышли из спортзала, вторые – как возвращающиеся с лихой вечеринки ранним утром. Короткие шорты, майки-алкоголички, спортивные костюмы, толстовки и рваные джинсы были слегка разбавлены авангардными образами, но даже это не спасло ситуации. Похоже, что этим летом можно отбросить все условности, забыть о классике и позволить себе гораздо большее.