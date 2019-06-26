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Неделя моды в Париже (1067)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже

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  • 26 Июня 201912:22
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

На этот раз парижская публика выбирала максимально расслабленные образы, в ход шли спортивные шорты, пестрые рубашки и свободные вещи.

Расписание мужской Недели моды в Париже на этот раз было таким плотным, что гостям показов приходилось поторопиться, чтобы успеть везде. Отсюда и образы, которые они выбирали даже для дефиле самых именитых домов. Главными критериями стали комфорт, мобильность и расслабленность. Отсюда и яркий вещи в спортивном стиле, не сковывающие движений, и оверсайз с его комфортом, и легкие ткани, чтобы пережить жару.

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