Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже

На этот раз парижская публика выбирала максимально расслабленные образы, в ход шли спортивные шорты, пестрые рубашки и свободные вещи.

Расписание мужской Недели моды в Париже на этот раз было таким плотным, что гостям показов приходилось поторопиться, чтобы успеть везде. Отсюда и образы, которые они выбирали даже для дефиле самых именитых домов. Главными критериями стали комфорт, мобильность и расслабленность. Отсюда и яркий вещи в спортивном стиле, не сковывающие движений, и оверсайз с его комфортом, и легкие ткани, чтобы пережить жару.