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Неделя моды в Париже (1109)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже. Осень, 2020

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  • 04 Февраля 202023:03
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

Прошедшая в январе в Париже Неделя мужской моды принесла много приятных сюрпризов.

Посетителей показов ожидало много интересного внутри Недели моды, но и сами они не переставали удивлять. Кажется, в этот раз гости дефиле будто сговорились и сделали выбор в пользу черного. Улицы во время Недели, и правда, окрасились в черный и оттенки серого, причем это касалось и тех, кто выбирал классику, и авангардистов, и любителей спортивного стиля. Яркие вспышки тут тоже случались, и на фоне тотального черного такие образы смотрелись еще выразительнее.

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