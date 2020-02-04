Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Париже. Осень, 2020

Прошедшая в январе в Париже Неделя мужской моды принесла много приятных сюрпризов.

Посетителей показов ожидало много интересного внутри Недели моды, но и сами они не переставали удивлять. Кажется, в этот раз гости дефиле будто сговорились и сделали выбор в пользу черного. Улицы во время Недели, и правда, окрасились в черный и оттенки серого, причем это касалось и тех, кто выбирал классику, и авангардистов, и любителей спортивного стиля. Яркие вспышки тут тоже случались, и на фоне тотального черного такие образы смотрелись еще выразительнее.