Стритстайл: Гости Недели высокой моды

Главное открытие завершившейся в Париже Недели моды заключается в том, что никто никого больше не хочет и не собирается удивлять.

1 / 142 Гости Недели высокой моды



























































































































































































































































































Еще пару лет назад стритстайл на мировых Неделях моды напоминал настоящий спорт. Гости показов соревновались в смелости и оригинальности, демонстрируя порой крайне странные наряды и образы. Завершившаяся Неделя высокой моды в этом отношении немного разочаровала, но и обнадежила. Репортажи фотографов с улиц Парижа говорят об одном: даже самая взыскательная публика сегодня делает ставку не на внешнее, а на внутренне. Похоже, что в современном мире главными ценностями окончательно стали комфорт, практичность и функциональность.