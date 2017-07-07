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Неделя моды в Париже (845)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели высокой моды

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  • 07 Июля 201712:30
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

Главное открытие завершившейся в Париже Недели моды заключается в том, что никто никого больше не хочет и не собирается удивлять.

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  • Гости Недели высокой моды

Еще пару лет назад стритстайл на мировых Неделях моды напоминал настоящий спорт. Гости показов соревновались в смелости и оригинальности, демонстрируя порой крайне странные наряды и образы. Завершившаяся Неделя высокой моды в этом отношении немного разочаровала, но и обнадежила. Репортажи фотографов с улиц Парижа говорят об одном: даже самая взыскательная публика сегодня делает ставку не на внешнее, а на внутренне. Похоже, что в современном мире главными ценностями окончательно стали комфорт, практичность и функциональность.

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