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Осень-зима 2018-19 (127)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели высокой моды. Осень, 2018

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  • 10 Июля 201815:00
Сюжеты: Осень-зима 2018-19, Неделя моды в Париже

Парижская жара заставила гостей показов забыть о сложных и вычурных нарядах.

В этот раз Неделя высокой моды проходила в по-настоящему раскаленной обстановке: Европа жарилась под солнцем, а спасительные и освежающие дожди не спешили прийти. Жара диктовала и выбор нарядов, разрешая гостям шоу остановиться на простых платьях на бретелях или минималистичных шортах и майках. Никакой вычурности, никаких фэшн-фриков, никакого гротеска. Мир моды стал заметно моложе и проще.

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