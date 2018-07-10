Стритстайл: Гости Недели высокой моды. Осень, 2018

Парижская жара заставила гостей показов забыть о сложных и вычурных нарядах.

В этот раз Неделя высокой моды проходила в по-настоящему раскаленной обстановке: Европа жарилась под солнцем, а спасительные и освежающие дожди не спешили прийти. Жара диктовала и выбор нарядов, разрешая гостям шоу остановиться на простых платьях на бретелях или минималистичных шортах и майках. Никакой вычурности, никаких фэшн-фриков, никакого гротеска. Мир моды стал заметно моложе и проще.