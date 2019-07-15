Стритстайл: Гости Недели высокой моды. Осень, 2019

Посетители кутюрных показов в этот раз выбирали что-то среднее между театральностью и современной классикой.

В целом, Неделю высокой моды сезона осень-зима 2019/20 можно назвать сдержанной. Это нашло отражение и в коллекциях, представленных дизайнерами, и в образах гостей шоу. Громких сенсаций не случилось. В дни показов в центре Парижа можно было видеть пеструю толпу, однако эпатировать друг друга и фотографов гости не собирались. Современная классика в виде стильных брючных костюмов здесь соседствовала с почти театральными нарядами, которые, впрочем, смотрелись на улицах вполне гармонично.