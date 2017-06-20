Стритстайл: Гости Pitti Uomo 92

На этот раз посетители модной выставки во Флоренции оказались куда сдержаннее в выборе гардероба.
Набирающая в последние сезоны обороты, выставка Pitti Uomo приобретает более традиционный формат. Это касается не только показов новых коллекций, но и стиля, который выбирают гости Флоренции. Если еще недавно местный стритстайл называли слишком пестрым и ярким, а посетителей вставки сравнивали с павлинами, то 92 сезон удивил сдержанностью и элегантностью. Здесь по-прежнему находится место гедонизму и расслабленности, однако образы, которые запечатлевают уличные фотографы, становятся более демократичными.
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