Вход
ADV
Интересно
Pitti Uomo (31)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Pitti Uomo 92

  • 132
  • 0
  • 20 Июня 201720:39
Сюжеты: Pitti Uomo, Горожане

На этот раз посетители модной выставки во Флоренции оказались куда сдержаннее в выборе гардероба.

1 / 67
  • Стритстайл: Гости Pitti Uomo 92

Набирающая в последние сезоны обороты, выставка Pitti Uomo приобретает более традиционный формат. Это касается не только показов новых коллекций, но и стиля, который выбирают гости Флоренции. Если еще недавно местный стритстайл называли слишком пестрым и ярким, а посетителей вставки сравнивали с павлинами, то 92 сезон удивил сдержанностью и элегантностью. Здесь по-прежнему находится место гедонизму и расслабленности, однако образы, которые запечатлевают уличные фотографы, становятся более демократичными.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru