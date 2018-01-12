Стритстайл: Гости Pitti Uomo 93

Во Флоренции завершился 93 сезон знаменитой ярмарки мужской моды, который традиционно учил нас гармонично сочетать несочетаемое.

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Ярмарка Pitti Uomo стремительно меняется от сезона к сезону. Организаторы расширяют количество участников и приглашают именитые марки, а также разнообразят представленный ассортимент женскими брендами. Однако об изменениях лучше всего говорит местный стритстайл: гости флорентийской выставки идут на полшага впереди трендов и демонстрируют высокое мастерство сочетание казалось бы несочетаемых элементов. В этом сезоне в центре внимания классика, рок-н-ролл и спорт.