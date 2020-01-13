Стритстайл: Гости Pitti Uomo 97

Прошедшая во Флоренции ярмарка мужской моды в очередной раз закрепила за собой статус одного из самых передовых модных событий.

Pitti Uomo, действительно, считается одним из самых передовых и авангардных мероприятий модной индустрии. Ярмарка постоянно расширяется и развивается, пробует различные форматы, привлекает самых звездных участников. При этом стремление быть на шаг впереди остального мира заметно и в образах, которые выбирают посетители ярмарки. Если еще пару сезонов назад гости мероприятия предпочитали классику и вычурный элегантный стиль, то сегодня здесь явно ощущается влияние субкультур, но главное здесь – это яркое смешение спорта и современного городского стиля.