Стритстайл: Гости Pitti Uomo. Осень, 2019

Новый сезон флорентийской ярмарки мужской моды привычно радует стильными луками гостей.

Завершившаяся во Флоренции ярмарка Pitti Uomo 95 оказалась еще более насыщенной по составу участников. Однако традиционно огромное внимание вызывает местный стритстайл и образы, которые выбирали для себя гости мероприятий. На этот раз из-за погоды всем пришлось порядком утеплиться, что, впрочем, не повлияло на оригинальность и самобытность луков. Парни смело и – главное – умело смешивали классику и актуальные тренды, а также выбирали яркие краски и интересные фактуры.