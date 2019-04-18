Стритстайл: Гости Salone del Mobile 2019

В этом году посетители миланской Недели дизайна, как всегда, выглядели очень стильно и очень богемно.

Salone del Mobile не без оснований считается одним из важнейших событий для европейских дизайнеров и производителей мебели. Неделя впервые прошла в 1961 году и с тех пор проходит ежегодно. Именно здесь формируется мебельная и интерьерная мода на несколько сезонов вперед. Однако презентации и экспозиции – далеко не все, чем может похвастать мероприятие. Стиль посетителей отличается оригинальностью, креативностью и, конечно, богемностью, присущей настоящим художникам.