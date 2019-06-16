Стритстайл: Как одевались парни на Pitti Uomo 96

Завершившаяся во Флоренции модная ярмарка, как всегда привлекает большое внимание тех, кто интересуется уличной модой.

То, что флорентийская ярмарка Pitti Uomo – одно из самых интересных событий модной индустрии, в последние два-три года стало общим местом. Мероприятие постоянно растет, меняется и расширяет программу. Однако нельзя не отметить, как сильно изменились образы гостей выставки. Если раньше парни выбирали современную классику с элементами китча, то в этом сезоне местный стритстайл стал более молодым и энергичным. Судите сами.