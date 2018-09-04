Вход
ADV
Интересно
Горожане (446)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Как одеваются модники Тайбэя?

  • 208
  • 0
  • 04 Сентября 201809:21
Сюжеты: Горожане

В объектив фотографа Дейва Такона попали повседневные образы жителей столицы Тайваня.

Постоянный контрибьютор онлайн-издания о моде WWD Дейв Такон опубликовал фоторепортаж с улиц Тайбэя. В центре внимания фотографа местный стритстайл и отношение жителей города к моде. Оказалось, что главное в тайваньской столице – стремление к простоте и комфорту. Хотя и в этих повседневных образах можно найти новые идеи и вдохновение.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru