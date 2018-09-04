Стритстайл: Как одеваются модники Тайбэя?

В объектив фотографа Дейва Такона попали повседневные образы жителей столицы Тайваня.

Постоянный контрибьютор онлайн-издания о моде WWD Дейв Такон опубликовал фоторепортаж с улиц Тайбэя. В центре внимания фотографа местный стритстайл и отношение жителей города к моде. Оказалось, что главное в тайваньской столице – стремление к простоте и комфорту. Хотя и в этих повседневных образах можно найти новые идеи и вдохновение.