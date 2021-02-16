Стритстайл Недели моды в Копенгагене. Осень-зима, 2021/22

В начале февраля в Копенгагене прошла первая полностью цифровая Неделя моды. Было холодно, но ясно, что нашло отражение в образах жителей датской столицы.

Как обычно, в местном стритстайле преобладает минимализм, здесь много натуральных тканей и трикотажа. Некоторые копенгагенцы выбирают оверсайз костюмы, кто-то экспериментирует с классикой и пледовыми тканями. Один из самых заметных трендов – верхняя одежда, персонализированная разными способами.