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Неделя моды в Копенгагене (10)
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Артем Кузелев

Стритстайл Недели моды в Копенгагене. Осень-зима, 2021/22

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  • 16 Февраля 202110:21
Сюжеты: Неделя моды в Копенгагене, Горожане, Осень-зима 2021-22

В начале февраля в Копенгагене прошла первая полностью цифровая Неделя моды. Было холодно, но ясно, что нашло отражение в образах жителей датской столицы.

Как обычно, в местном стритстайле преобладает минимализм, здесь много натуральных тканей и трикотажа. Некоторые копенгагенцы выбирают оверсайз костюмы, кто-то экспериментирует с классикой и пледовыми тканями. Один из самых заметных трендов – верхняя одежда, персонализированная разными способами.

 
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