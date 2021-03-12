Стритстайл Недели моды в Милане. Осень-зима, 2021/22

Уличный стиль на Неделе моды в Милане, прошедшей преимущественно в цифровом формате, безусловно, выглядит не так, как обычно, но исчезать все-таки не собирается.

В объектив уличного фотографа Джанлуки Сенезе попали модели по дороге на шоу и фотосессии, редакторы, перемещающиеся между показами, а также местные жители, наслаждавшиеся теплой солнечной погодой. Первое, на что можно обратить внимание в репортаже, – миланцы с радостью обменяли тяжелую зимнюю многослойность на куртки с принтом, тренчи и эффектные трикотажные изделия. Еще один важный момент – неожиданное возвращение черной кожи, причем в формате тренчей, о которых мало кто вспоминал с 2000-х.