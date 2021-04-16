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Артем Кузелев

Стритстайл Недели моды в Сеуле. Осень-зима, 2021/22

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  • 16 Апреля 202122:03
Сюжеты: Горожане

Показы осенне-зимних коллекций этого года прошли в Сеуле главным образом в формате виртуальных шоу. Однако фотографу Нам Хюиню удалось создать подборку лучших стритстайл-образов города.

Многие из актуальных тенденций местной уличной моды кажутся знакомыми. Это и ботинки с грубой подошвой, и кастомизированные костюмы, и обилие голубого денима, который, кажется, вообще, стал ключевым трендом этого сезона в Южной Корее. Еще одно популярное и привлекающее внимание решение – образы, собранные с головы до пят из одежды черного цвета. Возможно, на выбор повлияла местная не очень жизнерадостная погода, однако выглядят такие тотал-луки очень эффектно и даже свежо сегодня.

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