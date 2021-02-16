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Артем Кузелев

Стритстайл Недели моды в Стокгольме. Осень-зима, 2021/22

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  • 16 Февраля 202111:18
Сюжеты: Горожане, Осень-зима 2021-22

Завершившаяся в Швеции Неделя моды показала, что в наши дни одежда должна делать больше, чем просто хорошо выглядеть. Это заметно и в образах самих жителей Стокгольма.

Сегодня мода опирается в первую очередь на функциональность. На улицах шведской столицы во время Недели моды в Стокгольме было много стильной и теплой верхней одежды. Это было немного необычно, но понятно – зима в этом году даже по шведским меркам выдалась очень холодной. В объемных пуховиках (некоторые сшиты на заказ), вместительных шерстяных пальто, под которые можно надеть еще пару-тройку слоев одежды, люди на улицах отражают тенденции, заявленные на показах. Одна из самых заметных вещей в местном стритстайле – тотал-луки. Северяне не терпят полумер: синий так синий, черный так черный.

 
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