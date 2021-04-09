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Неделя моды в Токио (40)
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Артем Кузелев

Стритстайл Недели моды в Токио. Осень-зима, 2021/22

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  • 09 Апреля 202111:16
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Осень-зима 2021-22

Неделя моды в Токио сезона осень-зима 2021/22 получилась более насыщенной предыдущей. Поэтому уличным фотографам удалось запечатлеть большое количество ярких примеров местного колоритного стритстайла.

Жители Токио остаются одними из самых больших оригиналов в части выбора нарядов. На этот раз главными трендами уличного стиля японской столицы стали экспериментальные объемы, яркие цвета и выразительные принты. Однако для любителей минимализма здесь тоже найдется несколько примеров для вдохновения. Кроме того, следует обратить внимание на использование черного: в фоторепортажах встречаются и тотал-луки, и выразительные детали, придающие образам завершенности и выразительности.

 
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