Стритстайл Недели моды в Токио. Осень-зима, 2021/22

Неделя моды в Токио сезона осень-зима 2021/22 получилась более насыщенной предыдущей. Поэтому уличным фотографам удалось запечатлеть большое количество ярких примеров местного колоритного стритстайла.

Жители Токио остаются одними из самых больших оригиналов в части выбора нарядов. На этот раз главными трендами уличного стиля японской столицы стали экспериментальные объемы, яркие цвета и выразительные принты. Однако для любителей минимализма здесь тоже найдется несколько примеров для вдохновения. Кроме того, следует обратить внимание на использование черного: в фоторепортажах встречаются и тотал-луки, и выразительные детали, придающие образам завершенности и выразительности.