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Неделя моды в Париже (1137)
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Артем Кузелев

Стритстайл Недели мужской моды в Париже. Осень-зима, 2021/22

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  • 13 Февраля 202100:53
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане, Осень-зима 2021-22

Уличная мода в эпоху пандемии замерла, так как практически все показы проходят виртуально или в закрытом режиме для ограниченного числа лиц. Однако фоторепортажи говорят сами за себя: умирать стритстайл не собирается.

Во время последней Недели мужской моды в Париже в объективы фотографов попадали манекенщики, редакторы, байеры и простые парижане, чьи образы хоть как-то выделялись из общей массы. Кажется, сегодня в Париже в чести мода 1990-х и эклектичный спорт-шик. Пальто здесь принято носить на размер больше и запахнув на манер халата, добавив к нему кроссовки или массивные ботинки, под низ - толстовку. Кроме того, популярны многослойность и оверсайз.

 
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