Стритстайл Недели мужской моды в Париже. Осень-зима, 2021/22

Уличная мода в эпоху пандемии замерла, так как практически все показы проходят виртуально или в закрытом режиме для ограниченного числа лиц. Однако фоторепортажи говорят сами за себя: умирать стритстайл не собирается.

Во время последней Недели мужской моды в Париже в объективы фотографов попадали манекенщики, редакторы, байеры и простые парижане, чьи образы хоть как-то выделялись из общей массы. Кажется, сегодня в Париже в чести мода 1990-х и эклектичный спорт-шик. Пальто здесь принято носить на размер больше и запахнув на манер халата, добавив к нему кроссовки или массивные ботинки, под низ - толстовку. Кроме того, популярны многослойность и оверсайз.