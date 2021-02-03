Стритстайл Недели высокой моды. Весна-лето, 2021

За последний год культура уличной моды практически прекратила свое существование, об этом красноречиво рассказывают и образы немногочисленных гостей завершившейся кутюрной Недели.

Перерывы между показами и презентациями, которые теперь в большинстве своем проходят вообще онлайн, теперь не похожи на ярмарку тщеславия. Гости мероприятий теперь не думают о том, как поразить окружающих нарядом, и выбирают комфорт и безопасность. По кадрам репортажей уличных фотографов видно, что, заботясь о здоровье, люди одеваются по погоде, а тем, кто хочется выделиться, не приходится особо стараться, – достаточно одного яркого акцента. Даже защитные маски, которые еще полгода назад использовались в качестве выразительного аксессуара, в этом сезоне всего лишь выполняют свои прямые функции.