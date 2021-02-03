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Весна-лето 2021 (31)
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Артем Кузелев

Стритстайл Недели высокой моды. Весна-лето, 2021

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  • 03 Февраля 202122:20
Сюжеты: Весна-лето 2021, Горожане, Неделя моды в Париже

За последний год культура уличной моды практически прекратила свое существование, об этом красноречиво рассказывают и образы немногочисленных гостей завершившейся кутюрной Недели.

Перерывы между показами и презентациями, которые теперь в большинстве своем проходят вообще онлайн, теперь не похожи на ярмарку тщеславия. Гости мероприятий теперь не думают о том, как поразить окружающих нарядом, и выбирают комфорт и безопасность. По кадрам репортажей уличных фотографов видно, что, заботясь о здоровье, люди одеваются по погоде, а тем, кто хочется выделиться, не приходится особо стараться, – достаточно одного яркого акцента. Даже защитные маски, которые еще полгода назад использовались в качестве выразительного аксессуара, в этом сезоне всего лишь выполняют свои прямые функции.

 
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