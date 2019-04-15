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Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz) (47)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Берлине

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  • 15 Апреля 201911:24
Сюжеты: Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz), Горожане

Среди всех европейских Недель моды берлинская по-прежнему остается одной из самых интересных, с точки зрения стритстайла.

Гости Недели моды в Берлине одеваются по-настоящему демократично. Здесь заметно и влияние уличной моды Скандинавии, и желание соответствовать мировым стритстайл-трендам, и оригинальный подход к подбору образов. Особое внимание берлинские модники уделяют местным маркам, поэтому выглядят так непохоже на жителей других модных столиц.

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