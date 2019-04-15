Стритстайл: Неделя моды в Берлине

Среди всех европейских Недель моды берлинская по-прежнему остается одной из самых интересных, с точки зрения стритстайла.

Гости Недели моды в Берлине одеваются по-настоящему демократично. Здесь заметно и влияние уличной моды Скандинавии, и желание соответствовать мировым стритстайл-трендам, и оригинальный подход к подбору образов. Особое внимание берлинские модники уделяют местным маркам, поэтому выглядят так непохоже на жителей других модных столиц.