Стритстайл: Неделя моды в Берлине

Как и многие другие европейцы, жители и гости Берлина в этом сезоне отдали предпочтение черному цвету.
Удивительно, но даже дни Недели моды не заставили берлинцев переодеться в яркие цвета. Гости показов позировали перед объективами уличных фотографов в очень продуманных образах, однако бедная цветовая гамма кое-где не шла на пользу. Что касается самой одежды, то у берлинцев популярными оказались пальто в сочетании с толстовками и кроссовками, шорты, куртки-бомберы и головные уборы самых разных стилей.
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