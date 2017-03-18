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Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz) (46)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Берлине

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  • 18 Марта 201715:42
Сюжеты: Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz), Горожане

Как и многие другие европейцы, жители и гости Берлина в этом сезоне отдали предпочтение черному цвету.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Берлине

Удивительно, но даже дни Недели моды не заставили берлинцев переодеться в яркие цвета. Гости показов позировали перед объективами уличных фотографов в очень продуманных образах, однако бедная цветовая гамма кое-где не шла на пользу. Что касается самой одежды, то у берлинцев популярными оказались пальто в сочетании с толстовками и кроссовками, шорты, куртки-бомберы и головные уборы самых разных стилей. 

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