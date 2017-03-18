Как и многие другие европейцы, жители и гости Берлина в этом сезоне отдали предпочтение черному цвету.

1 / 110 Стритстайл: Неделя моды в Берлине



























































































































































































































Удивительно, но даже дни Недели моды не заставили берлинцев переодеться в яркие цвета. Гости показов позировали перед объективами уличных фотографов в очень продуманных образах, однако бедная цветовая гамма кое-где не шла на пользу. Что касается самой одежды, то у берлинцев популярными оказались пальто в сочетании с толстовками и кроссовками, шорты, куртки-бомберы и головные уборы самых разных стилей.