Образы гостей лондонских показов идеально вписывались в декорации британской столицы.

1 / 81 Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2018

































































































































































Если об общем стиле толпы можно вообще говорить, то главное в образах лондонской публики – это то, что они идеально и гармонично вписываются в декорации города. Гости показов Недели моды в Лондоне выбрали современную классику с примесью авангарда, а также не теряющий актуальности спортивный шик. В некоторых образах можно было заметить элементы ретро, но все они взяты из современных коллекций и не смотрятся как анахронизм.