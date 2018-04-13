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Неделя моды в Лондоне (369)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2018

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  • 13 Апреля 201815:24
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане

Образы гостей лондонских показов идеально вписывались в декорации британской столицы.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2018

Если об общем стиле толпы можно вообще говорить, то главное в образах лондонской публики – это то, что они идеально и гармонично вписываются в декорации города. Гости показов Недели моды в Лондоне выбрали современную классику с примесью авангарда, а также не теряющий актуальности спортивный шик. В некоторых образах можно было заметить элементы ретро, но все они взяты из современных коллекций и не смотрятся как анахронизм.

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