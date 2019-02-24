Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2019

Завершившаяся в Лондоне Неделя принесла несколько сюрпризов на подиуме, зато в плане стритстайла оказалась очень скромной.

Вероятно, переменчивая лондонская погода повлияла на образы гостей показов, но лондонцы чаще всего выбирали что-то удобное и даже повседневное. В ветреные и дождливые дни гости шоу предпочитали кожу, дубленки и тренчи, а в солнечные часы – уютный трикотаж и деним. Конечно, Неделя не могла обойтись без пары-тройки оригиналов, но местный стритстайл стал заметно скромнее.