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Неделя моды в Лондоне (394)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2019

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  • 24 Февраля 201911:51
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане, Осень-зима 2019-20

Завершившаяся в Лондоне Неделя принесла несколько сюрпризов на подиуме, зато в плане стритстайла оказалась очень скромной.

Вероятно, переменчивая лондонская погода повлияла на образы гостей показов, но лондонцы чаще всего выбирали что-то удобное и даже повседневное. В ветреные и дождливые дни гости шоу предпочитали кожу, дубленки и тренчи, а в солнечные часы – уютный трикотаж и деним. Конечно, Неделя не могла обойтись без пары-тройки оригиналов, но местный стритстайл стал заметно скромнее.

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