Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень, 2019

Завершившаяся в Лондоне Неделя принесла несколько сюрпризов на подиуме, зато в плане стритстайла оказалась очень скромной.
Вероятно, переменчивая лондонская погода повлияла на образы гостей показов, но лондонцы чаще всего выбирали что-то удобное и даже повседневное. В ветреные и дождливые дни гости шоу предпочитали кожу, дубленки и тренчи, а в солнечные часы – уютный трикотаж и деним. Конечно, Неделя не могла обойтись без пары-тройки оригиналов, но местный стритстайл стал заметно скромнее.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.