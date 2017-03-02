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Неделя моды в Лондоне (334)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень-зима, 2017/18

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  • 02 Марта 201711:56
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане

В течение этих пяти дней лондонской Недели на улицах британской столицы можно было почувствовать приближение весны.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Осень-зима, 2017/18

Уличные образы Недели моды в Лондоне, действительно, оказались более легкими и яркими, чем в Нью-Йорке, где было не так тепло. Гости показов с удовольствием демонстрировали свой оригинальный и эклектичный стиль, привычно смешивая элегантность, спорт и кэжуал. Вот для традиционной британской классики и чопорности, кажется, места совсем не нашлось.

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