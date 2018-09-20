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Неделя моды в Лондоне (388)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Лондоне. Весна, 2019

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  • 20 Сентября 201816:46
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019, Горожане

Публика на лондонских показах стала заметно моложе, а значит, и местный стритстайл меняется в эту сторону.

Кажется, уже забыты времена, когда лондонские модники считались хранителями традиций. Местная публика гармонично и эффектно сочетала в своих образах классику с актуальными трендами, но теперь дела обстоят иначе. Гости показов стали заметно моложе, что видно не только по лицам посетителей шоу, но и по тому, как они одеваются. За основу берется спорт, вокруг которого каждый строит свою индивидуальность. В качестве оружия выбираются яркие детали, необычные принты, заметный декор, стильные аксессуары.

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