Стритстайл: Неделя моды в Милане. Осень, 2018

Погодные условия заставили гостей миланской Недели основательно утеплиться.
Вторая половина февраля выдалась в Европе холодной. Именно в эти дни Милане проходила Неделя моды, гости которой вынуждены были позабыть о легких нарядах. Чтобы не трястись на улицах, местные модники вспомнили о меховых шубах, кожаных тренчах, объемных пуховиках и шерстяных пальто. В погоне за комфортом, многие обратились в спортивную веру.
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