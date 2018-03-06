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Неделя моды в Милане (492)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Милане. Осень, 2018

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  • 06 Марта 201810:03
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Погодные условия заставили гостей миланской Недели основательно утеплиться.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Милане. Осень, 2018

Вторая половина февраля выдалась в Европе холодной. Именно в эти дни Милане проходила Неделя моды, гости которой вынуждены были позабыть о легких нарядах. Чтобы не трястись на улицах, местные модники вспомнили о меховых шубах, кожаных тренчах, объемных пуховиках и шерстяных пальто. В погоне за комфортом, многие обратились в спортивную веру.

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