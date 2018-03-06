Погодные условия заставили гостей миланской Недели основательно утеплиться.

1 / 88 Стритстайл: Неделя моды в Милане. Осень, 2018















































































































































































Вторая половина февраля выдалась в Европе холодной. Именно в эти дни Милане проходила Неделя моды, гости которой вынуждены были позабыть о легких нарядах. Чтобы не трястись на улицах, местные модники вспомнили о меховых шубах, кожаных тренчах, объемных пуховиках и шерстяных пальто. В погоне за комфортом, многие обратились в спортивную веру.