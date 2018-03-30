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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Москве. Осень, 2018

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  • 30 Марта 201811:03
Сюжеты: Горожане

Образы гостей шоу Mercedes-Benz Fashion Week Russia с каждым сезоном вызывают все больше интереса.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Москве. Осень, 2018

Главное мероприятие российской моды с каждым сезоном набирает обороты. Насыщенная программа вызывает интерес целой армии модников, а гости показов продолжают оттачивать свои образы. На фотографиях Дмитрия Чумакова можно увидеть, что даже суровые погодные условия не могут помешать вам выделиться из толпы и выглядеть стильно и оригинально.

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