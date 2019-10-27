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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Москве. Весна, 2020

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  • 27 Октября 201920:23
Сюжеты: Неделя моды в Москве, Весна-лето 2020

Московская Неделя моды традиционно держится особняком от мировой индустрии.

Отличие Недели моды в Москве от остальных площадок модных показов и в коллекциях, которые показывают дизайнеры, и в том же стритстайле. Столичная публика, интересующаяся мероприятием, часто выглядит неожиданно. Правда, и здесь есть на что обратить внимание. В этом сезоне, например, молодежь выбирала металлизированные ткани, многослойность и спортивный стритстайл. Ну и конечно, чаще всего выбор образов зависел от не самых комфортных погодных условий.

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