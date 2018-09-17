Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Весна, 2019

На прошлой неделе нью-йоркская модная публика показала очень классные и свежие образы.

Стритстайл Нью-Йорка небезосновательно считается одним из самых ярких и оригинальных. Жители города, в котором царит эклектика, не могут одеваться просто и серо. Гости показов минувшей Недели моды доказали это в очередной раз. Главным местным трендом по-прежнему остаются всевозможные вариации на тему спорта, а вот приятным открытием стала любовь ньюйоркцев к ярким цветам. Улицы города пестрели в этот раз как никогда прежде.