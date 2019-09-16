Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Весна, 2020

Итак, модный марафон в самом разгаре, и гости нью-йоркских показов дали ему отличный яркий старт.

Яркие краски, действительно, стали главной темой в местном стритстайле. В Нью-Йорке по-прежнему все очень эклектично, но на этот раз еще и сочно. Гости показов легко мешали спортивный стиль с классикой, а уличный оверсайз здесь смотрится так элегантно, что в нем и можно, как говорится, и в пир, и в мир. А еще местные образы очень демократичны – здесь никто не пытается удивлять или эпатировать.