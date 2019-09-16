Вход
ADV



Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (602)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Весна, 2020

  • 163
  • 0
  • 16 Сентября 201919:22
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2020, Горожане

Итак, модный марафон в самом разгаре, и гости нью-йоркских показов дали ему отличный яркий старт.

Яркие краски, действительно, стали главной темой в местном стритстайле. В Нью-Йорке по-прежнему все очень эклектично, но на этот раз еще и сочно. Гости показов легко мешали спортивный стиль с классикой, а уличный оверсайз здесь смотрится так элегантно, что в нем и можно, как говорится, и в пир, и в мир. А еще местные образы очень демократичны – здесь никто не пытается удивлять или эпатировать.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru