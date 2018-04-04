Итогом парижской Недели моды традиционно стали многочисленные фоторепортажи с улиц французской столицы.

1 / 129 Стритстайл: Неделя моды в Париже. Осень, 2018

































































































































































































































































Как и Недели моды в других европейских столицах, парижская проходила в не самые лучшие с точки зрения погоды дни. Гости показов и уличные фэшионистас были вынуждены скорректировать образы, которые готовили заранее, и сделать выбор в пользу комфорта и безопасности. Впрочем, парижане традиционно остаются на высоте. Возможно, их образы не так авангардны и вычурны, как у гостей шоу в других столицах, но они определенно выглядят классно и – главное – стильно.