Стритстайл: Неделя моды в Париже. Осень-зима, 2017/18

В этом сезоне французская столица красноречиво продемонстрировала, что становится все более демократичнее.

1 / 117 Стритстайл: Неделя моды в Париже









































































































































































































































Неделя моды сезона осень-зима 2017/18 приятно удивила внешним видом парижан. Французская столица наконец-то взяла курс на демократичность моды, постепенно отказываясь от формального и классического подхода. Местный стритстайл вдруг стал рифмоваться с уличным стилем других модных столиц и запестрил спортивным шиком. Благодаря смягчившейся погоде гости парижских показов смогли продемонстрировать свой эклектичный стиль во всей красе.