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Неделя моды в Париже (815)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Париже. Осень-зима, 2017/18

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  • 24 Марта 201712:09
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

В этом сезоне французская столица красноречиво продемонстрировала, что становится все более демократичнее.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Париже

Неделя моды сезона осень-зима 2017/18 приятно удивила внешним видом парижан. Французская столица наконец-то взяла курс на демократичность моды, постепенно отказываясь от формального и классического подхода. Местный стритстайл вдруг стал рифмоваться с уличным стилем других модных столиц и запестрил спортивным шиком. Благодаря смягчившейся погоде гости парижских показов смогли продемонстрировать свой эклектичный стиль во всей красе.

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