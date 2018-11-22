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Весна-лето 2019 (96)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Париже. Весна, 2019

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  • 22 Ноября 201813:24
Сюжеты: Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже, Горожане

Парижская Неделя моды сезона весна-лето 2019 удивила сдержанностью образов гостей показов.

На этот раз гости модных шоу, действительно, были сдержанны в выборе нарядов. Весенне-летней Неделе практически удалось обойтись без авангарда и чрезмерного буйства красок и форм. Чаще всего посетители показов выбирали спокойные образы и даже делали выбор в пользу делового стиля, но по традиции разбавляли его классными и заметными аксессуарами.

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