Стритстайл: Неделя моды в Париже. Весна, 2019

Парижская Неделя моды сезона весна-лето 2019 удивила сдержанностью образов гостей показов.

На этот раз гости модных шоу, действительно, были сдержанны в выборе нарядов. Весенне-летней Неделе практически удалось обойтись без авангарда и чрезмерного буйства красок и форм. Чаще всего посетители показов выбирали спокойные образы и даже делали выбор в пользу делового стиля, но по традиции разбавляли его классными и заметными аксессуарами.