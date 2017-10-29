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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Париже. Весна-лето, 2018

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  • 29 Октября 201712:38
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

На этот раз образы гостей парижской Недели моды в большинстве своем оказались сдержанными и элегантными.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Париже. Весна-лето, 2018

Прошедшая в Париже Неделя моды сезона весна-лето 2018 традиционно стала одним из важнейших событий индустрии. Как всегда, наш пристальный интерес вызывают не только презентуемые коллекции, но и стиль гостей показов. Местный стритстайл не то чтобы удивил, но показался более зрелым и сдержанным. Гости отдавали предпочтение современной классике, смешивая ее со спортом и актуальными тенденциями.

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