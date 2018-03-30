Стритстайл: Неделя моды в Праге. Осень, 2018

Недавно в столице Чехии завершились показы сезона осень-зима 2018/19. Самое время изучить фоторепортаж с улиц Праги.
В Праге завершилась местная Mercedes-Benz Fashion Week. Показы сезона осень-зима 2018/19 привлекли пристальное внимание чешских модников, блогеров и журналистов. Запуск в этом году в Чехии журнала Vogue вывел мероприятие на новый уровень, а гостей шоу заставил выбирать образы точнее. Подробности на фотографиях Томаса Хабра.
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