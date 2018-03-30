Недавно в столице Чехии завершились показы сезона осень-зима 2018/19. Самое время изучить фоторепортаж с улиц Праги.

1 / 32 Стритстайл: Неделя моды в Праге. Осень, 2018































































В Праге завершилась местная Mercedes-Benz Fashion Week. Показы сезона осень-зима 2018/19 привлекли пристальное внимание чешских модников, блогеров и журналистов. Запуск в этом году в Чехии журнала Vogue вывел мероприятие на новый уровень, а гостей шоу заставил выбирать образы точнее. Подробности на фотографиях Томаса Хабра.