Вход
ADV
Интересно
Горожане (432)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Праге. Осень, 2018

  • 125
  • 0
  • 30 Марта 201800:35
Сюжеты: Горожане

Недавно в столице Чехии завершились показы сезона осень-зима 2018/19. Самое время изучить фоторепортаж с улиц Праги.

1 / 32
  • Стритстайл: Неделя моды в Праге. Осень, 2018

В Праге завершилась местная Mercedes-Benz Fashion Week. Показы сезона осень-зима 2018/19 привлекли пристальное внимание чешских модников, блогеров и журналистов. Запуск в этом году в Чехии журнала Vogue вывел мероприятие на новый уровень, а гостей шоу заставил выбирать образы точнее. Подробности на фотографиях Томаса Хабра.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru