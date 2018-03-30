Фоторепортажи с улиц корейской модной столицы, как всегда, вызывают огромный интерес и служат неиссякаемым источником вдохновения.

1 / 46 Стритстайл: Неделя моды в Сеуле. Осень, 2018



























































































Завершившаяся в Южной Корее Seoul Fashion Week традиционно удивляла необычными коллекциями и органичным сочетанием восточного и западного стилей. Эта же тенденция отчетливо прослеживается и фоторепортажах стритстайл-фотографов. Гости показов сезона осень-зима 2018/19 продемонстрировали умение объединять традиции и новаторство, а также европейскую моду и местный стиль.