Стритстайл: Неделя моды в Сеуле. Осень, 2018

Фоторепортажи с улиц корейской модной столицы, как всегда, вызывают огромный интерес и служат неиссякаемым источником вдохновения.
Завершившаяся в Южной Корее Seoul Fashion Week традиционно удивляла необычными коллекциями и органичным сочетанием восточного и западного стилей. Эта же тенденция отчетливо прослеживается и фоторепортажах стритстайл-фотографов. Гости показов сезона осень-зима 2018/19 продемонстрировали умение объединять традиции и новаторство, а также европейскую моду и местный стиль.
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