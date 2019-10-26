Стритстайл: Неделя моды в Сеуле. Весна, 2020

Неделя моды в столице Кореи уже несколько лет подряд сохраняет за собой одной из самых главных.

Времена когда четыре столицы мировой моды решали, что и когда носить, давно прошли. Сегодня к показам в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже принято относиться с уважением, но живой интерес вызывает происходящее там, что еще лет пять назад считалось периферией моды. Неделя моды в Сеуле подтверждает эту мысль последние несколько сезонов, а свежие и оригинальные образы ее гостей говорят о том, что в Корее есть огромные неосвоенные пространства для самореализации. Возможно, некоторые местные выглядят эксцентрично, но все-таки изучать сеульский стритстайл – большое удовольствие.