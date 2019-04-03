Стритстайл: Неделя моды в Шанхае. Осень, 2019

Шанхайские модники в очередной раз удивляют своим демократичным отношением к образам для особого случая.

Гости показов шанхайской Недели моды снова говорят всему миру, что относиться к выбору образов и одежды нужно проще. Наряды местных модников снова были максимально демократичны и вряд ли отличают того, что они выбирают для повседневной носки. Вещи оверсайз, множество заимствований из спортивного стиля, джинсы всех фасонов и черный цвет – основа, на которой строится стритстайл Шанхая.