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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Шанхае. Весна, 2020

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  • 25 Октября 201920:11
Сюжеты: Горожане

В очередной раз фоторепортажи с улиц Шанхая во время Недели моды доставляют массу удовольствия.

Удивительным образом местным модникам удается выглядеть, с одной стороны, просто и лаконично, с другой – оригинально и даже авангардно. Беря за основу европейский стиль (видимо,в качестве экзотической составляющей), модники и модницы Шанхая превращают его в нечто совсем не похожее на западный стритстайл. А главное – здесь, кажется, никто никого не хочет удивлять! Обратите внимание на монохромность образов, налет студенческой моды середины XX века и восточную лаконичность.

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