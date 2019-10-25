Стритстайл: Неделя моды в Шанхае. Весна, 2020

В очередной раз фоторепортажи с улиц Шанхая во время Недели моды доставляют массу удовольствия.

Удивительным образом местным модникам удается выглядеть, с одной стороны, просто и лаконично, с другой – оригинально и даже авангардно. Беря за основу европейский стиль (видимо,в качестве экзотической составляющей), модники и модницы Шанхая превращают его в нечто совсем не похожее на западный стритстайл. А главное – здесь, кажется, никто никого не хочет удивлять! Обратите внимание на монохромность образов, налет студенческой моды середины XX века и восточную лаконичность.