Стритстайл: Неделя моды в Тбилиси

Гости завершившейся недавно в Грузии Mercedes-Benz Fashion Week продемонстрировали свои свежие весенние образы.

Завершившаяся пару недель назад Неделя моды в Тбилиси порадовала не только красивыми коллекциями, но и уличными образами. Местные модники оказались не такими напыщенными, как московские, и предпочли простоту и комфорт вычурным лукам. Главное, из чего складывается тбилисский стритстайл, – это молодость, свежесть, спорт и наслаждение свободой.