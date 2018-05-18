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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Тбилиси

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  • 18 Мая 201814:20
Сюжеты: Горожане

Гости завершившейся недавно в Грузии Mercedes-Benz Fashion Week продемонстрировали свои свежие весенние образы.

Завершившаяся пару недель назад Неделя моды в Тбилиси порадовала не только красивыми коллекциями, но и уличными образами. Местные модники оказались не такими напыщенными, как московские, и предпочли простоту и комфорт вычурным лукам. Главное, из чего складывается тбилисский стритстайл, – это молодость, свежесть, спорт и наслаждение свободой.

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