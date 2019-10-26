Стритстайл: Неделя моды в Токио. Весна, 2020

Еще одно очень интересное модное мероприятие в азиатском регионе – это, конечно, токийская Неделя.

Следом за шанхайской Неделей моды марафон показов переместился на японские острова. Неделя моды в Токио, безусловно, интересна модными шоу, но и местный стритстайл вызывает восхищение. Видимо, из-за того, что живут в островном государстве, местные модники выглядят очень оригинально и непохоже ни на кого другого. Однако, как это часто бывает в Азии, ставку здесь делают на лаконичности и минимализме, хотя и вводят в повседневные образы элементы национального костюма.