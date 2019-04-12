Стритстайл: Неделя моды в Токио

Наверное, самыми интересными уличными образами для европейского глаза являются луки жителей Токио.

Времена повальной моды на стиль харадзюку давно прошли, но европейская публика по-прежнему с восхищением смотрит на японский стритстайл. Гости Недели моды в Токио выглядят по-настоящему оригинально, хотя их образы собраны из знакомых всем нам вещей. Особенная эстетика создается из смелого смешивания гранжа, стимпанка, элементов ретро и традиций японской культуры. Выглядит все очень классно.