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Неделя моды в Токио (35)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Токио

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  • 12 Апреля 201909:40
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Горожане

Наверное, самыми интересными уличными образами для европейского глаза являются луки жителей Токио.

Времена повальной моды на стиль харадзюку давно прошли, но европейская публика по-прежнему с восхищением смотрит на японский стритстайл. Гости Недели моды в Токио выглядят по-настоящему оригинально, хотя их образы собраны из знакомых всем нам вещей. Особенная эстетика создается из смелого смешивания гранжа, стимпанка, элементов ретро и традиций японской культуры. Выглядит все очень классно.

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